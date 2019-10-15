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Битва лидеров: Франция не смогла обыграть Турцию в отборе на Евро-2020 (Фото)
14 октября в Сен-Дени на стадионе "Стад-де-Франс" состоялся матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы между командами Франции и Турции. Итоговый счет в поединке 1:1. Оливье Жиру отличился в составе Синих, Турция ответила точным попаданием Каана Айхана.
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