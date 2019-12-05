Как Манчестер встретил Моуринью с Тоттенхэмом: фотогалерея матча Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обыграл Тоттенхэм в матче 15-го тура АПЛ. Красные дьяволы вышли вперед уже на 6-й минуте матча после точного удара Маркуса Рашфорда. Шпоры отыгрались перед перерывом усилиями Деле Алли.