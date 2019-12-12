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Матч против Аталанты оказался последним для Шахтера в Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер в заключительном туре Лиги чемпионов уступил Аталанте.
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