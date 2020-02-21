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Шахтер - Бенфика: лучшие моменты матча в Харькове (Фото)
Донецкий Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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