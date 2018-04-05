На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года" назвали победителей в девяти номинациях.
На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года" назвали победителей в девяти номинациях.
На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года" назвали победителей в девяти номинациях.
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