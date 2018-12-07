Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена

Мистер Олимпия - самое престижное международное соревнование по бодибилдингу. Его победители навсегда вписывают свое имя в историю этого вида спорта. Об участии в ней мечтают тысячи культуристов по всему миру. Однако, несмотря на столь высокую конкуренцию и более чем полувековую историю, список победителей турнира состоит всего лишь из 14 спортсменов.