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Пятница, 07.12.2018
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
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Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена

Мистер Олимпия - самое престижное международное соревнование по бодибилдингу. Его победители навсегда вписывают свое имя в историю этого вида спорта. Об участии в ней мечтают тысячи культуристов по всему миру. Однако, несмотря на столь высокую конкуренцию и более чем полувековую историю, список победителей турнира состоит всего лишь из 14 спортсменов.
Телеграф Спорт
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Бодибилдинг, Культуризм, Мистер Олимпия, Арнольд Шварценнегер, Ларри Скотт.
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