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Четверг, 03.01.2019
Календарь на 2019 год от украинских чемпионок по борьбе
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Календарь на 2019 год от украинских чемпионок по борьбе

Ассоциация спортивной борьбы Украины уже второй год подряд делает календарь с участием известных украинских чемпионок по борьбе, а именно – с членами сборной Украины.
Фото: ukrwrestling.com
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