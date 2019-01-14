Теннисистка Ястремская, которая установила личный рекорд в рейтинге WTA (Фото) В понедельник, 14 января, опубликован новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Третья "ракетка" Украины 18-летняя одесситка Даяна Ястремская поднялась на две позиции и впервые в карьере занимает 57-ю строчку мировой классификации.