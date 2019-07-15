Джокович - Федерер: лучшие моменты финала Уимблдона 2019 (Фото)

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович в пяти сетах нанёс поражение второй ракетке соревнований, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.