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Понедельник, 15.07.2019
Джокович - Федерер: лучшие моменты финала Уимблдона 2019 (Фото)
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Джокович - Федерер: лучшие моменты финала Уимблдона 2019 (Фото)

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович в пяти сетах нанёс поражение второй ракетке соревнований, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.
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