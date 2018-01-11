Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open
Новости: "Дакар-2018": чемпион "Дакара-2017" попал в аварию и сломал руку "Дакар-2018": чемпион "Дакара-2017" попал в аварию и сломал руку
Новости: Новые бутсы Месси представляют историю его жизни Новые бутсы Месси представляют историю его жизни
Новости: Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Цуренко прокомментировала выход в полуфинал престижного турнира

Леся Цуренко
12:07 Сегодня Телеграф
terrikon.com/

Новости спорта: Украинская теннисистка считает, что заслуженно одержала победу в матче 1/4 турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко дала оценку своей игре в поединке против белорусски Арины Соболенко на турние в Хобарте.

Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

"На корте я чувствовала себя комфортно. Я хорошо подавала, подачу мне удалось подтянуть по сравнению с прошлой игрой. Я стараюсь играть настолько расслабленно, насколько могу. Матч показал мне, что я могу играть на действительно высоком уровне.

Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open

Надеюсь, что в следующем поединке мне удастся сыграть даже лучше. Здорово провести несколько матчей перед турниром Большого Шлема, особенно после межсезонья. Это основная цель здесь – играть матчи" – приводит слова нашей теннисистки БТУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Арина Соболенко, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис, Хобарт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)
Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Сидней. Мугуруса в напряженном поединке одолела Бертенс Сидней. Долгополов не смог переиграть итальянца Фоньини Australian Open. Юные украинки узнали своих соперниц в квалификации турнира

Последние новости

Итальянский специалист может сменить Венгера в "Арсенале" АМКУ рекомендует Минфину пересмотреть набсоветы госбанков Центральная Австралия: живописные потоки озера Эйр в аэрофотографиях (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Фото дня: Джошуа показал, сколько терпел в бою с Кличко ради успеха
02 "Лидер" Шахтера продлил контракт с клубом на длительный срок
03 Биатлон. Букмекеры назвали фаворитов женской индивидуальной гонки в Рупольдинге
04 Аргентинский форвард забил гол с центра поля в Кубке Испании (Видео)
05 Альварес отказался от боя с Гвоздиком
Новости сегодня
12:24 Они делают мир ярче: прикольные фотобомбы с животными
12:21 Маникюр 2018: зимний дизайн ногтей с блестками и снежинками (Фото)
12:19 Как нож сквозь масло: шикарная комбинация бразильских футзалистов (Видео)
12:12 Мода 2018: модные аксессуары и украшения на зиму (Фото)
12:09 Названа дата рассмотрения иска Саакашвили к миграционной службе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко назвала главные задачи Украины на переговорах в Минске Главные задачи Украины в Минске
Новости: Нападение на отель Ritz в Париже: похищены драгоценности на крупную сумму Из отеля Ritz в Париже украли драгоценности
Новости: В Украину идет настоящая зима: сначала придут морозы, а потом выпадет снег В Украину идет настоящая зима
Новости: Святки 2018: лучшие щедровки и посевалки на украинском языке Святки 2018: лучшие щедровки и посевалки на украинском языке
Добавить комментарий
0