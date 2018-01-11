Цуренко прокомментировала выход в полуфинал престижного турнира
Новости спорта: Украинская теннисистка считает, что заслуженно одержала победу в матче 1/4 турнира в Хобарте
Украинская теннисистка Леся Цуренко дала оценку своей игре в поединке против белорусски Арины Соболенко на турние в Хобарте.
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"На корте я чувствовала себя комфортно. Я хорошо подавала, подачу мне удалось подтянуть по сравнению с прошлой игрой. Я стараюсь играть настолько расслабленно, насколько могу. Матч показал мне, что я могу играть на действительно высоком уровне.
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Надеюсь, что в следующем поединке мне удастся сыграть даже лучше. Здорово провести несколько матчей перед турниром Большого Шлема, особенно после межсезонья. Это основная цель здесь – играть матчи" – приводит слова нашей теннисистки БТУ.