Свитолина - о предстоящем матче с Костюк

“Я посмотрела немного первого сета игры Марты Костюк. Конечно, ей нечего терять, и она постоянно рискует. Знаете, не задумываясь, без задней мысли. Я постараюсь подготовиться к матчу и быть готовой к игре Марты. Для меня важно показать свой лучший теннис, и мне абсолютно все равно, кто находится на другой стороне корта”, — отметила Свитолина.

Стоит отметить, что для четвертой ракетки мира Открытый чемпионат Австралии остается единственным турниром из серии Большого шлема, где она пока не смогла пройти дальше третьего круга.

Добавим также, Свитолина поспорит за место в 4-м круге со своей соотечественницей 15-летней Костюк. Матч должен пройти 19 января в 3:30 ночи по киевскому времени.