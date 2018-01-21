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Свитолина: Статус одной из фавориток добавляет немного давления

Элина Свитолина
22:50 Вс, 21 Январь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Четвертая ракетка мира Элина Свитолина поделилась мнением о выходе в четвертьфинал Australian Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Денисой Аллертовой в третьем круге Australian Open (6:3, 6:0) и выход в четвертьфинал турнира.

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"Это был отличный матч. У меня был хороший старт сезона в Брисбене, который прибавил мне уверенности. Спасибо всем зрителям, кто остался на стадионе в столь позднее время. Я не вспомню сейчас, но мне кажется, что так поздно я еще не играла.

По поводу матча c Элизой Мертенс в четвертьфинале, я знаю, что у нее был хороший старт сезона и она показывает хороший теннис. Это будет чрезвычайно трудный матч, я готова к нему, надеюсь, что смогу здорово сыграть и, как и всегда, отдам все свои силы на корте.

Сейчас я довольна своим выступлением. Статус одной из фавориток турнира добавляет немного давления, но и также уверенности в себе. На Ролан Гаррос я также была в числе фавориток после своей победы в Риме. Я стараюсь играть один матч за раз, поскольку каждый готов к игре и заслуживает выступать в следующем раунде", – сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

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Напомним, украинка впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Australian Open и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии. Мертенс – 37-я ракетка мира.

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