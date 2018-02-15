Свитолина – Квитова: прогноз и ставки букмекеров на матч

Третья ракетка мира Элина Свитолина встретится с чешкой Петрой Квитовой в третьем круге соревнований в Дохе.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех чешской теннисистки оценивается в 2,1.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Петра Квитова состоится в четверг, 15 февраля. Ориентировочное начало матча – в 17:30 по киевскому времени.