Свитолина – Квитова: прогноз и ставки букмекеров на матч
Новости спорта: Элина Свитолина и Петра Квитова поспорят за место в четвертьфинале турнира в Катаре.
Третья ракетка мира Элина Свитолина встретится с чешкой Петрой Квитовой в третьем круге соревнований в Дохе.
По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.
Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех чешской теннисистки оценивается в 2,1.
Отметим, что встреча Элина Свитолина – Петра Квитова состоится в четверг, 15 февраля. Ориентировочное начало матча – в 17:30 по киевскому времени.