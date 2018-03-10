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Украинка Костюк вышла в финал турнира ITF в Чжухае

Марта Костюк
07:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Марта Костюк сыграет в финале турнира Zhuhai Open

Украинка Марта Костюк выиграла четвертый матч и вышла в финал турнира Международной фередации тенниса (ITF) Zhuhai Open в китайском Чжухае (призовой фонд $60 тысяч).

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В полуфинале соревнований 15-летняя Костюк одержала победу над 23-летней словачкой Анной Каролиной Шмидловой - 6:2, 6:4.

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Поединок продолжался полтора часа.

В решающем матче турнира Костюк встретится с победительницей противостояния между экс-украинкой Мариной Заневской, которая представляет Бельгию, и россиянкой Анной Калинской.

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Новости спорта, Zhuhai Open, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
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