Украинка Костюк вышла в финал турнира ITF в Чжухае
Новости спорта: Марта Костюк сыграет в финале турнира Zhuhai Open
Украинка Марта Костюк выиграла четвертый матч и вышла в финал турнира Международной фередации тенниса (ITF) Zhuhai Open в китайском Чжухае (призовой фонд $60 тысяч).
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
В полуфинале соревнований 15-летняя Костюк одержала победу над 23-летней словачкой Анной Каролиной Шмидловой - 6:2, 6:4.
Кубок мира по биатлону 2017/18: расписание и результаты
Поединок продолжался полтора часа.
В решающем матче турнира Костюк встретится с победительницей противостояния между экс-украинкой Мариной Заневской, которая представляет Бельгию, и россиянкой Анной Калинской.