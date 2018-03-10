Украинка Костюк вышла в финал турнира ITF в Чжухае

Украинка Марта Костюк выиграла четвертый матч и вышла в финал турнира Международной фередации тенниса (ITF) Zhuhai Open в китайском Чжухае (призовой фонд $60 тысяч).

В полуфинале соревнований 15-летняя Костюк одержала победу над 23-летней словачкой Анной Каролиной Шмидловой - 6:2, 6:4.

Поединок продолжался полтора часа.

В решающем матче турнира Костюк встретится с победительницей противостояния между экс-украинкой Мариной Заневской, которая представляет Бельгию, и россиянкой Анной Калинской.