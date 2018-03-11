Теннис: Свитолина успешно стартовала в Индиан-Уэллсе

Поэтому начинала соревнования уже со второго круга, где ее соперницей оказалась немка Мона Бартель.

Именно представительница Германии успешно начала эту игру, когда взяла подачу Свитолиной и повела в счете 3:1. Только после этого украинка серьезнее подошла к делу, сначала сравняв счет, а затем и дожав соперницу 6:4.

Второй сет тоже оказался довольно сложным для Свитолиной. Бартель сумела выровнять игру. Только в середине сета Свитолина взяла гейм на подаче немки. Это стало переломным моментом в игре. Так четвертая ракетка мира успешно довела игру до победы.

Победа стала 300 для Свитолиной на профессиональном уровня. В общем украинка провела 456 матчей.

В 3-м круге Индиан-Уэллса Свитолина сыграет с 27-й ракеткой мира испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Мона Бартель (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 4:6, 3:6