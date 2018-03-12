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Бушар из-за плохих результатов теряет спонсоров

Эжени Бушар
20:56 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар начала ощущать последствия своего затяжного кризиса.

После прорыва в 2014 году Бушар пророчили великолепную карьеру, однако теннисистка из Канады в последнее время снизила к себе требования, что моментально сказалось на ее результатах. С начала 2017 года Эжени в WTA-туре одержала 14 побед при 24 поражениях и регрессировала на 116-ю строку в мировом рейтинге.

Как сообщает Tennis World USA, из-за плохих результатов Бушар потеряла трех спонсоров – продолжать сотрудничество с 24-летней теннисисткой отказались «Colgate», «Aviva» и «Usana». Компания «Nike» по-прежнему поставляет Бушар экипировку, но о спонсорских выплатах речь уже не идет.

«После Индиан-Уэллса я перегруппируюсь, проведу некоторое время с моей командой и попытаюсь что-то понять», — сказала канадка после вылета в первом круге BNP Paribas Open.

Эжени Бушар на Australian Open дошла до второго круга, а на турнире в Тайбэе остановилась в четвертьфинале.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Теннис, Эжени Бушар.
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