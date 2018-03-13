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Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне

Марта Костюк
12:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка успешно стартовала на турнире в китайском городе Шэньчжэнь.

Марта Костюк обыграла Ивану Йорович в первом раунде турнира ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне.

Матч продолжался 2 часа и 18 минут, за которые украинка допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. На счету ее соперницы 3 эйса при 6 ошибках на подаче, 7 выигранных брейк-поинтов из 17.

Марта Костюк (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 0:6, 7:5, 6:4

В следующем круге нашей спортсменке будет противостоять местная теннисистка Фан Йин Сун. Поединок запланирован на 14 марта в 06:00 по киевскому времени.

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