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36-летний Федерер повторил лучшее начало сезона в карьере

Роджер Федерер
06:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Федерор последней победой в Индиан-Уэллсе довел свой баланс побед и поражений с начала этого сезона до 16:0.

Первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:1 и довел свой баланс побед и поражений в начале этого сезона до 16:0.

Федерер повторил лучшее начало сезона в карьере. В 2006 году он тоже выиграл 16 матчей подряд в начале года.

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В своем 11-м полуфинале в Индиан-Уэллсе швейцарец сыграет с 21-летним хорватом Борной Чоричем, который впервые дошел до этой стадии на «Мастерсе».

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Новости спорта, Индиан-Уэллс, Новости тенниса, Роджер Федерер, Теннис.
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