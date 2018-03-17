36-летний Федерер повторил лучшее начало сезона в карьере

Первая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:1 и довел свой баланс побед и поражений в начале этого сезона до 16:0.

Федерер повторил лучшее начало сезона в карьере. В 2006 году он тоже выиграл 16 матчей подряд в начале года.

В своем 11-м полуфинале в Индиан-Уэллсе швейцарец сыграет с 21-летним хорватом Борной Чоричем, который впервые дошел до этой стадии на «Мастерсе».