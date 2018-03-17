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Украинка Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк
13:09 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: 15-летняя украинка уверенно шагает к сотне лучших теннисисток планеты.

В обновленном рейтинге WTA от 19 марта 2018 года наша спортсменка Марта Костюк поднимется на 153 место (+32 позиции).

Таким образом, украинка установит личный рекорд в классификации Женской теннисной ассоциации.

Также она станет пятой ракеткой Украины, опередив соотечественниц Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину.

Напомним, за минувшие две недели Марта Костюк сумела дойти до финала турнира в Чжухае и сыграла в полуфинале соревнований в Шэньчжэне.

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Новости спорта, WTA, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
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