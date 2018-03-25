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Мугуруса пробилась в четвертый круг турнира в Майами

Гарбинье Мугуруса
10:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса с легкостью переиграла представительницу США Кристину Макхэйл.

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче с американкой Кристиной Макхэйл (91) в матче третьего круга женского турнира в Майами. Встреча продолжалась 1 час 10 минут 16 секунд и завершилась в двух сетах – 6:2, 6:1.

За это время Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 1 брейк-пойнт. Макхэйл, в свою очередь, совершила 3 двойные ошибки и заработала 3 брейк-пойнта.

В четвёртом круге турнира в Майами Гарбинье Мугуруса сыграет с другой американкой Слоан Стивенс (12).

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Новости спорта, Гарбинье Мугуруса, Кристина МакХэйл, Новости тенниса, Теннис.
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