Теннис. Суммарный призовой фонд турнира в Мадриде превысит €12 млн

Суммарный призовой фонд мужского и женского турниров в Мадриде, которые пройдут на грунте с 4 по 13 мая, составит 12 401 720 евро, сообщает пресс-служба соревнований. Таким образом, общий объём призовых увеличится на 14% по сравнению с прошлогодним розыгрышем турнира.

Стоит отметить, что призовые фонды турнира АТР серии «Мастерс-1000» и турнира WТА категории Premier Mandatory будут равны и составят по 6 200 860 евро. Равное распределение призовых между мужчинами и женщинами практикуется в Мадриде начиная с 2009 года.