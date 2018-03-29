Остапенко: Я рада, что смогла закончить встречу на мажорной ноте

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами. Напомним, в 1/4 финала пятая ракетка мира обыграла представительницу Украины Элину Свитолину.

"Когда тренер вышел на корт, то сказал мне продолжать действовать в агрессивном стиле. Я просто пыталась улучшить свою игру и сражалась за каждый розыгрыш. Наставник сказал, если буду действовать агрессивно, то смогу победить.

Не знаю, что происходило у меня в голове после того, как соперница отыграла два матчбола, но я рада, что смогла закончить встречу на мажорной ноте", – цитирует Остапенко пресс-служба турнира.