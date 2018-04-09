Долгополов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Никаких усилий на этой неделе 29-летний теннисист не прилагал, а подъем случился за счет потери очков словенца Аляжа Бедене.

Первые 47 позиций рейтинга не претерпели никаких изменений, а возглавляют его Рафаэль Надаль, захвативший первую строчку на прошлой неделе, Роджер Федерер и Марин Чилич.

Кроме Долгополова первой сотни ATP украинцев больше нет, а ближайший к ней Сергей Стаховский (117) отдалился еще на одну позицию. Третья ракетка Украины Илья Марченко продолжает падать: с 252-й на 253-ю.