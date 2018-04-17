Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США

Калинина, занимающая 150-ю строчку в рейтинге WTA, в первом круге встретится с обладательницей wild card Эшли Кратцер из США, сообщает BTU.org.ua.

Янчук, которая находится на 218-й позиции в мировом рейтинге, на старте сыграет против японки Рисы Одзаки.

На этом турнире Ольга выступит и в парном разряде. Ее партнершей станет американка Катерина Стюарт. В первом круге украино-американский дуэт встретится с чилийкой Алексой Гуарачи и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.