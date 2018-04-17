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Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США

Ангелина Калинина
13:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Ольга Янчук узнали имена соперниц на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс долларов.

Калинина, занимающая 150-ю строчку в рейтинге WTA, в первом круге встретится с обладательницей wild card Эшли Кратцер из США, сообщает BTU.org.ua. 

Янчук, которая находится на 218-й позиции в мировом рейтинге, на старте сыграет против японки Рисы Одзаки. 

 

На этом турнире Ольга выступит и в парном разряде. Ее партнершей станет американка Катерина Стюарт. В первом круге украино-американский дуэт встретится с чилийкой Алексой Гуарачи и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

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Новости спорта, WTA, Ангелина Калинина, Новости тенниса, Ольга Янчук, Теннис.
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