Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США
Новости спорта: Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Ольга Янчук узнали имена соперниц на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс долларов.
Калинина, занимающая 150-ю строчку в рейтинге WTA, в первом круге встретится с обладательницей wild card Эшли Кратцер из США, сообщает BTU.org.ua.
Янчук, которая находится на 218-й позиции в мировом рейтинге, на старте сыграет против японки Рисы Одзаки.
На этом турнире Ольга выступит и в парном разряде. Ее партнершей станет американка Катерина Стюарт. В первом круге украино-американский дуэт встретится с чилийкой Алексой Гуарачи и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.