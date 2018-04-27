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Свитолина проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Элина Свитолина
18:58 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина зачехлила ракетку на теннисном турнире в Германии.

Лучшая украинская теннисистка, четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Штутгарте (Германия) с призовым фондом 776 тысяч долларов.

В четвертьфинале 23-летняя харьковчанка 27 апреля уступила француженке Каролин Гарсии - 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, которая занимает седьмую строчку в рейтинге WTA.

В полуфинальном поединке Гарсия завтра встретится с 16-й "ракеткой" мира американкой Коко Вандевеге.

Напомним, что в предыдущем раунде Гарсия взяла верх над 15-летней украинкой Мартой Костюк - 6:1, 3:6, 7:5.

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Новости спорта, Каролин Гарсия, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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