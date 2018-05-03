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Лучший украинский теннисист пропустит турнир Мастерс в Мадриде

Александр Долгополов
22:21 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец Александр Долгополов не будет выступать в Мадриде.

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Мастерсе в Мадриде. 29-летний украинец не смог восстановится после травмы руки, из-за которой он снялся с грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Таким образом, Долгополов пропустит уже 4 Мастерс в сезоне. Ранее он не смог принять участие на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

В прошлом году Долгополов не смог выйти в основную сетку Мадрида, проиграв в квалификации Лукашу Лацко.

Также турнир пропустят Энди Маррей, Ник Кириос, Сэм Куэрри, Стэн Вавринка, Жо-Вилфрид Цонга, Филип Крайинович и Стив Джонсон.

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Новости спорта, Александр Долгополов, Новости тенниса, Теннис.
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