Свитолина – Суарес-Наварро: прогноз букмекеров на матч

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро в матче второго круга в Мадриде.

Букмекеры конторы bet365 считают фаворитом встречи украинку, установив коэффициент на ее победу 1,4, а на успех испанки – 2,75. Их коллеги из William Hill тоже отдают преимущество Свитолиной. Так, ставки на ее триумф принимаются с коэффициентом 1,44, а на победу ее соперницы – 2,75.

Поединок Свитолина – Суарес-Наварро в рамках турнира в Мадриде состоится 8 мая