Чемпионат мира по хоккею 2018

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Свитолина – Суарес-Наварро: прогноз букмекеров на матч

Элина Свитолина
14:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина сыграет с Карлой Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро в матче второго круга в Мадриде.

Букмекеры конторы bet365 считают фаворитом встречи украинку, установив коэффициент на ее победу 1,4, а на успех испанки – 2,75. Их коллеги из William Hill тоже отдают преимущество Свитолиной. Так, ставки на ее триумф принимаются с коэффициентом 1,44, а на победу ее соперницы – 2,75.

Поединок Свитолина – Суарес-Наварро в рамках турнира в Мадриде состоится 8 мая

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Новости спорта, Карла Суарес-Наварро, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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