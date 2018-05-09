Надежда Киченок покинула парный разряд турнира в Мадриде

В паре с австралийкой Анастасией Родионовой украинка уступила чешским теннисисткам Барборе Стрыцовой и Андреа Главачковой-Сестини.

Первую партию украино-австралийский тандем мог выиграть, однако вместо этого не взял подачу при счете 5:4 и проиграл на тайбрейке. Второй сет был проигран Киченок и Родионовой практически без шансов.

Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) — Барбора Стрыцова (Чехия) / Андреа Главачкова-Сестини (Чехия) 6:7 1:6