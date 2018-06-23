Теннис. Стаховский - полуфиналист турнира в Англии
Новости спорта: Сергей Стаховский вышел в полуфинал теннисного турнира в Великобритании.
Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский, выиграв третий матч, вышел в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс евро.
В четвертьфинале соревнований посеянный под 8-м номером Стаховский переиграл первого номера "посева" австралийца Джордана Томпсона - 6:4, 6:4, сообщает Укринформ.
Поединок продолжался 1 час 25 минут.
За путевку в финал Fuzion 100 Ilkley Trophey Стаховский встретится с победителем пары Майкл Ммо (США, 7) - Томас Фаббиано (Италия, 3).