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Украинка выиграла юношеский турнир первой категории в Германии

Таисия Пачкалева и Маргарита Белоконь
12:09 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: 17-летняя украинка стала победительницей в парном разряде

17-летняя украинка Маргарита Белоконь выиграла первый титул ITF Juniors в сезоне.

В решающем матче турнира первой категории в Германии украинка и ее ровесница из России Таисия Пачкалева, посеянные под первым номером, обыграли итальянку Мартину Бьяджанти и болгарку Даниэллу Димитрову: 7:6(2), 6:4.

Ранее Белоконь потерпела поражение в полуфинале одиночного разряда, ведя со счётом 6:2, 4:2.

Данный парный титул стал для Маргариты первым в текущем сезоне и третьим за время выступлений на турнирах ITF Juniors. В 2016 году она стала победительницей турнира третьей категории во Львове, а в прошлом сезоне - соревнований второй категории в немецком Гладбеке.

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Новости спорта, Маргарита Белоконь, Новости тенниса, Таисия Пачкалева, Теннис.
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