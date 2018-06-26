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Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России

Уимблдон
11:31 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Мужской финал теннисного турнира начнется в 16:00 и может затянуться до 18:00, когда прозвучит стартовый свисток финала ЧМ-2018

Директор Уимблдонского теннисного турнира Ричард Льюис сообщил, что финал соревнований не будет переноситься из-за того, что он может совпасть по времени с финалом чемпионата мира по футболу в России. По его словам, надо придерживаться традиции. Финал чемпионата мира будет сыгран в воскресенье, 15 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Финалисты мужского турнира Уимблдона выйдут на корт в 16:00 по Киеву, и если матч затянется, то будет проходить параллельно с футболом.

 "Мы обсуждали эту тему не больше 25 секунд. Просто сказали друг другу: "Наш финал начинается в два часа дня, поэтому будем придерживаться этого. Это наша традиция, давайте не менять ее". Если сделать по-другому, то потом можно будет обсуждать, из-за чего еще сдвинуть финал или другой матч. Может, из-за легкой атлетики или еще из-за чего-нибудь? К тому же, остается вероятность, что к четырем часам дня финал уже закончится, – цитирует Льюиса Times.

Отметим, что в понедельник стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира. В стартовом раунде плей-офф Испания сыграет с Россией, а Португалия – с Уругваем

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Новости спорта, Новости тенниса, Ричард Льюис, Теннис, ЧМ-2018.
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