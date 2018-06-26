Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России
Новости спорта: Мужской финал теннисного турнира начнется в 16:00 и может затянуться до 18:00, когда прозвучит стартовый свисток финала ЧМ-2018
Директор Уимблдонского теннисного турнира Ричард Льюис сообщил, что финал соревнований не будет переноситься из-за того, что он может совпасть по времени с финалом чемпионата мира по футболу в России. По его словам, надо придерживаться традиции. Финал чемпионата мира будет сыгран в воскресенье, 15 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Финалисты мужского турнира Уимблдона выйдут на корт в 16:00 по Киеву, и если матч затянется, то будет проходить параллельно с футболом.
Отметим, что в понедельник стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира. В стартовом раунде плей-офф Испания сыграет с Россией, а Португалия – с Уругваем