Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости: Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева

Элина Свитолина
15:47 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Организаторы турнира объявили список сеянных.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне.

Ожидаемо, первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позициям в текущем рейтинге WTA.

А вот Серена Уильямс, занимающая 183-ю позицию в рейтинге, получила 25 номер, что стало причиной не попадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой.

Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости тенниса, Уимблдон, Уимблдон 2018, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Стали известны соперницы украинок в квалификации Уимблдона Свитолина сохранила позицию в чемпионской гонке WTA Рейтинг ATP: Надаль обошел Федерера в борьбе за первое место

Последние новости

Делегация МИД Украины впервые за 12 лет посетит Ирландию Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях Джонсон рассказал об отношениях Лондона и Киева после Brexit
Сегодня читают в спорте
01 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
02 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
03 ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 Марадоне стало плохо после матча Аргентина - Нигерия
Новости сегодня
17:04 Не дождался приговора: на Полтавщине из зала суда сбежал преступник
16:53 Самые привлекательные мужчины в модельном бизнесе (Фото)
16:49 Порошенко подписал законы, реформирующие Таможенный кодекс Украины
16:33 В КГГА начали подготовку к уборке заснеженных улиц столицы
16:25 Нереально красивые снимки диких животных и растений в естественной среде (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Добавить комментарий
0