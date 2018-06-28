Костюк прокомментировал выход в финал квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира, одолев американку Кристи Ан. После игры украинка призналась, что очень довольна результатом, однако отметила, что чувствовала усталость еще во время матча. Об этом она рассказала сайту btu.org.ua.

«Я очень счастлива, что преодолела второй круг. В прошлом году я проигрывала во втором раунде подряд на нескольких мейджорах, на Roland Garros, Wimbledon и US Open. Поэтому я была в таком настроении, мол, нет уж, на этот раз я обязана победить. Поэтому такие ощущения сейчас, что мне удалось сломать эту стену.

Какие у меня были мысли, когда соперница подавала на матч? Не знаю, не помню, что думала. Я злилась всю игру, возможно, потому что была уставшей. Просто я думала: «Окей, я близка к проигрышу». Возможно, я была немного расслабленной, потому что думала, что уже проиграла», - рассказала Костюк.

28 июня, в день своего 16-летия, Костюк сыграет в финале квалификации против представительницы Испании Сары Соррибес Тормо.