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Свитолина рассказала о своих целях на Умблдоне

Элина Свитолина
08:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинская теннисистка – об ожиданиях перед травяным мэйджором

Украинская теннисистка Элина Свитолина в компании британки Хизер Уотсон побывала на традиционном чаепитии перед Уимблдонским турниром.

«Я люблю играть в Британии, потому что здесь очень много уникальных традиций. Получаю от этого огромное удовольствие.

Люди, которорые приходят на Уимблдон и на турнир в Бирмингеме, наслаждаются теннисом. Они любят смотреть матчи и поддерживать игроков.

У меня сложная сетка, здесь играет много отличных теннисисток и это прекрасно. Надеюсь, у меня на Уимблдоне будет несколько хороших матчей», – сказала Свитолина.

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Новости спорта, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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