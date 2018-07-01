Юная украинская теннисистка выиграла престижный турнир в Германии

В финальном поединке киевлянка в двух сетах обыграла 16-летнюю Камиллу Бартон из Латвии - 6:2, 6:4, сообщает BTU.org.ua.

Этот титул стал для Белоконь первым в нынешнем сезоне и четвертым за время ее выступлений на соревнованиях ITF Juniors. В мае прошлого года наша теннисистка выиграла три турнира подряд в Соединенных Штатах.

В Гладбеке Маргарита вместе с Ванессой Онг из США также выступила в парном финале.