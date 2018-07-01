Надаль рассказал о подготовке к Уимблдону

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к выступлению на турнире Большого Шлема на траве.

- Второй год подряд вы снялись с соревнований в Квинсе. У вас не было подготовительного турнира перед Уимблдоном. Какие ваши ощущения от подготовки к соревнованиям?

- Я чувствую себя хорошо. Конечно, я вновь решил быть тут, на Уимблдоне. Это очень особенный турнир, конечно же. Мне всегда нравилось тут находится. Конечно, это не был позитивный момент, что я не сыграл в Квинсе. Я был расстроен, что у меня не было такого шанса там сыграть. Но с другой стороны, я не поехал на эти соревнования из-за того, что много сыграл на грунте. Поэтому я был счастлив. Но так это работает. Мне больше не 20 лет. Мне иногда приходится принимать решение о графике выступлений. Я решил не играть в Квинсе, поскольку сезон на грунте был таким длинным, организму нужно отдохнуть, нужно медленно адаптироваться к траве. Это я и сделал.

- Каждый раз, когда вы доходили до четвертьфинала турнира, то в итоге оказывались в финале. Дело в условиях, потому что корт втаптывается все больше и больше? Вам удобнее играть при таких условиях?

- Это очевидно, что двигаться становится немного легче на поздних стадиях турнира, потому что сзади остается не так много травы. Это одна из самых больших трудностей для меня на Уимблдоне, конечно, это скорость корта и то, что играть нужно совсем иначе. Передвижение совсем иное, не так ли? Позднее по ходу турнира действительно двигаться уже немного легче, потому что сзади много грунта, ты можешь передвигаться чуть свободней. Не знаю, я думаю, что в этом году трава на Уимблдоне чуть длиннее, чем обычно. Не знаю, связано ли это с невероятной погодой и они стараются таким образом уберечь траву. Но так и есть. Я знаю, что при таких условиях на старте турнира обязан играть очень хорошо, потому не будет ни одного легкого матча. Все матчи трудны. Мне нужно быть готовым с самого начала. И я жду, что в ближайшие два дня получу самую лучшую подготовку, которая мне все еще необходима, чтобы быть готовым к турниру.

В первом раунде Рафаэль Надаль сыграет с 33-летним Дуди Селой из Израиля (АТР 129).