Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче

Кубок Дэвиса, Украина — Португалия

Илья Марченко (Украина) — Жоау Соуза (Португалия) 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

В стартовом матче противостояния между Украиной и Португалией в Кубке Дэвиса победа осталась за гостями. Жоау Соуза обыграл в трех сетах Илью Марченко.

После первой партии, в которой украинец не проиграл ни одного гейма, последовали два неудачных сета. Две проигранных подачи во 2-м сете и одна — в третьем — Марченко пытался взять брейк на розыгрыше соперника, но ему это не удалось.

Сегодня состоится второй матч в рамках Кубка Дэвиса. Сергей Стаховский сыграет на корте в Буче против Педро Соузы.