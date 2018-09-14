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Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче

Илья Марченко
14:44 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФТУ

Новости спорта: Илья Марченко не сумел обыграть соперника из Португалии.

Кубок Дэвиса, Украина — Португалия

Илья Марченко (Украина) — Жоау Соуза (Португалия) 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

В стартовом матче противостояния между Украиной и Португалией в Кубке Дэвиса победа осталась за гостями. Жоау Соуза обыграл в трех сетах Илью Марченко.

После первой партии, в которой украинец не проиграл ни одного гейма, последовали два неудачных сета. Две проигранных подачи во 2-м сете и одна — в третьем — Марченко пытался взять брейк на розыгрыше соперника, но ему это не удалось.

Сегодня состоится второй матч в рамках Кубка Дэвиса. Сергей Стаховский сыграет на корте в Буче против Педро Соузы.

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Новости спорта, АТР, Илья Марченко, Новости тенниса, Теннис.
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