Рейтинг WTA: Свитолина сохранила 6-е место, позиции всех украинок
Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина занимает 6-е место в обновленном 17 сентября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свитолина, в активе которой 4555 очков, уступает в списке румынке Симоне Халеп (8061), Каролине Возняцки из Дании (5975), немке Анжелик Кербер (5425), француженке Каролин Гарсии (4725) и чешке Петре Квитовой (4585).
Киевлянка Леся Цуренко (1805) сохранила 26-ю позицию. Екатерина Бондаренко (751) идет 83-й, Даяна Ястремская (646) - 97-й.
Во второй сотне рейтинга WTA - Ангелина Калинина (556) - 112-я, Екатерина Козлова (527) - 117-я, Марта Костюк (492) - 123-я.