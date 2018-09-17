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Рейтинг WTA: Свитолина сохранила 6-е место, позиции всех украинок

Элина Свитолина
12:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина занимает 6-е место в обновленном 17 сентября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина, в активе которой 4555 очков, уступает в списке румынке Симоне Халеп (8061), Каролине Возняцки из Дании (5975), немке Анжелик Кербер (5425), француженке Каролин Гарсии (4725) и чешке Петре Квитовой (4585).

Весь рейтинг WTA

Киевлянка Леся Цуренко (1805) сохранила 26-ю позицию. Екатерина Бондаренко (751) идет 83-й, Даяна Ястремская (646) - 97-й.

Во второй сотне рейтинга WTA - Ангелина Калинина (556) - 112-я, Екатерина Козлова (527) - 117-я, Марта Костюк (492) - 123-я.

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