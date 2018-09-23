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Свитолина определилась с новым тренером

Элина Свитолина
12:52 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Ник Савиано будет тренировать Элину Свитолину.

Ник Савиано стал новым тренером Элиной Свитолиной и будет работать с украинкой как минимум до конца года, сообщает твиттер WTA Insider.

Свитолина распрощалась со своим бывшим тренером Тьерри Асьоном после неудачного выступления на US Open, где первая ракетка Украины вылетела в четвертом круге. После этого она начала работу с Савиано в его академии в Майами.

Их первым совместным турниром станет соревнование в китайском Ухане, где Свитолина начнет выступления со второго раунда и сыграет против Арины Соболенко или Карлы Суарес Наварро.

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Новости спорта, Ник Савиано, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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