Свитолина определилась с новым тренером

Ник Савиано стал новым тренером Элиной Свитолиной и будет работать с украинкой как минимум до конца года, сообщает твиттер WTA Insider.

Свитолина распрощалась со своим бывшим тренером Тьерри Асьоном после неудачного выступления на US Open, где первая ракетка Украины вылетела в четвертом круге. После этого она начала работу с Савиано в его академии в Майами.

Их первым совместным турниром станет соревнование в китайском Ухане, где Свитолина начнет выступления со второго раунда и сыграет против Арины Соболенко или Карлы Суарес Наварро.