Свитолина определилась с новым тренером
Новости спорта: Ник Савиано будет тренировать Элину Свитолину.
Ник Савиано стал новым тренером Элиной Свитолиной и будет работать с украинкой как минимум до конца года, сообщает твиттер WTA Insider.
Свитолина распрощалась со своим бывшим тренером Тьерри Асьоном после неудачного выступления на US Open, где первая ракетка Украины вылетела в четвертом круге. После этого она начала работу с Савиано в его академии в Майами.
Их первым совместным турниром станет соревнование в китайском Ухане, где Свитолина начнет выступления со второго раунда и сыграет против Арины Соболенко или Карлы Суарес Наварро.