Стаховский успешно стартовал на турнире в Орлеане
Новости спорта: Сергей Стаховский успешно прошел первый круг турнира в Орлеане.
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во 2-й круг хардового челленджера в Орлеане (Франция) с призовым фондом 43 тыс евро.
В стартовом матче киевлянин победил представителя Франции Так-Кхун Ванга - 7:5, 7:6 (7:5).
Во втором круге Стаховский сыграет против Халида Али из Судана.
В 2014 году Сергей выиграл этот турнир в одиночном разряде и дважды был чемпионом в паре (2013 год - с украинцем Ильей Марченко, 2008-й - с хорватом Ловро Зовко).
Лидеры посева на Open d'Orleans-2018 - француз Жо-Вилифрид Цонга, словенец Аляж Бедене и Хауме Муньяр из Испании.