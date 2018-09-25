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Стаховский успешно стартовал на турнире в Орлеане

Сергей Стаховский
17:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сергей Стаховский успешно прошел первый круг турнира в Орлеане.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во 2-й круг хардового челленджера в Орлеане (Франция) с призовым фондом 43 тыс евро.

В стартовом матче киевлянин победил представителя Франции Так-Кхун Ванга - 7:5, 7:6 (7:5).

Во втором круге Стаховский сыграет против Халида Али из Судана.

В 2014 году Сергей выиграл этот турнир в одиночном разряде и дважды был чемпионом в паре (2013 год - с украинцем Ильей Марченко, 2008-й - с хорватом Ловро Зовко).

Лидеры посева на Open d'Orleans-2018 - француз Жо-Вилифрид Цонга, словенец Аляж Бедене и Хауме Муньяр из Испании.

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Новости спорта, АТР, Новости спорта, Сергей Стаховский, Теннис.
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