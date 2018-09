Свитолина проиграла в первом круге турнира в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла первый поединок на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Пекине. В стартовом матче украинка в трех сетах уступила представительнице Сербии Александре Крунич (№63 WTA).

.@KrunicAlex stages an incredible comeback at @ChinaOpen to stun Svitolina!

Survives a set and 1-4 deficit to win 0-6, 6-4, 7-6(4)! pic.twitter.com/Wuk676uXqI

— WTA (@WTA) 29 сентября 2018 г.