Свитолина - первый номер посева на турнире в Гонконге
Новости спорта: В Гонконге выступят трое украинок.
Три украинские теннисистки выступят на турнире WTA International в Гонконге.
Элина Свитолина (№5) стала лидером посева и в первом круге встретится с обладательницей wild card Присциллой Хон (№183) из Австралии.
Леся Цуренко (№27) получила на турнире пятый номер посева и на старте сыграет против китаянки Чжэн Сайсай (№63). В 2014 году украинка обыграла соперницу на грунтовом турнире ITF в Словакии.
Даяна Ястремская (№110) в первом круге соревнований встретится с одной из победительниц квалификации, которая завершится в воскресенье.