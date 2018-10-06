Свитолина - первый номер посева на турнире в Гонконге

Три украинские теннисистки выступят на турнире WTA International в Гонконге.

Элина Свитолина (№5) стала лидером посева и в первом круге встретится с обладательницей wild card Присциллой Хон (№183) из Австралии.

Леся Цуренко (№27) получила на турнире пятый номер посева и на старте сыграет против китаянки Чжэн Сайсай (№63). В 2014 году украинка обыграла соперницу на грунтовом турнире ITF в Словакии.

Даяна Ястремская (№110) в первом круге соревнований встретится с одной из победительниц квалификации, которая завершится в воскресенье.