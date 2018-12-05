Теннис с кувырком: интересная тренировка Марты Костюк

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк проводит тренировки под руководством своего тренера Дмитрия Бричека.

16-летняя украинская теннисистка готовится к новому сезону изнурительными и интересными тренировками.

Марта Костюк во время тренировки продемонстрировала связку кувырок – удар, а также другие упражнения. Видео тренировки появилось в instagram tennis_ukraine.

Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина (№4 WTA), Леся Цуренко (№27), Даяна Ястремская (№58) и Катерина Козлова (№ 97) могут гарантированно выступить на первом в сезоне турнире серии Grand Slam. Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января 2019 года, а отборочный турнир пройдет 8 - 11 января.