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Теннис с кувырком: интересная тренировка Марты Костюк

Теннис с кувырком: интересная тренировка Марты Костюк
12:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк проводит тренировки под руководством своего тренера Дмитрия Бричека.

16-летняя украинская теннисистка готовится к новому сезону изнурительными и интересными тренировками.

Марта Костюк во время тренировки продемонстрировала связку кувырок – удар, а также другие упражнения. Видео тренировки появилось в instagram tennis_ukraine.

Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина (№4 WTA), Леся Цуренко (№27), Даяна Ястремская (№58) и Катерина Козлова (№ 97) могут гарантированно выступить на первом в сезоне турнире серии Grand Slam. Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января 2019 года, а отборочный турнир пройдет 8 - 11 января.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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