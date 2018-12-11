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Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции

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Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции
07:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Элина Свитолина во второй раз выиграла показательный турнир во Франции.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).

В финале Свитолина за 1 час и 49 минут обыграла 30-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович — 3:6, 6:3, 6:4. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

На пути к финалу турнира Элина Свитолина обыграла Манон Леонар (125 ракетка мира) из Франции, а Александра Саснович победила представительницу Болгарии Элица Костову (215).

Свитолина и Саснович встречались в официальном туре один раз: в начале сезона-2018 в финале турнира WTA в Брисбене, где выиграла украинка.

Сезон-2019 Элина Свитолина откроет в Брисбене.

Напомним, не так давно Элина Свитолина стала героиней программы "Зе Интервьюер".

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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