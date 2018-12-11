Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).
В финале Свитолина за 1 час и 49 минут обыграла 30-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович — 3:6, 6:3, 6:4. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.
На пути к финалу турнира Элина Свитолина обыграла Манон Леонар (125 ракетка мира) из Франции, а Александра Саснович победила представительницу Болгарии Элица Костову (215).
Свитолина и Саснович встречались в официальном туре один раз: в начале сезона-2018 в финале турнира WTA в Брисбене, где выиграла украинка.
Сезон-2019 Элина Свитолина откроет в Брисбене.
Напомним, не так давно Элина Свитолина стала героиней программы "Зе Интервьюер".