Вторая ракетка Украины снялась в фотосессии с парнем на природе (Фото)

Новости спорта: Украинка поделилась фотографиями со съемок для одной из компаний перед стартом сезона в Италии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает готовиться к старту нового сезона в Италии. Помимо тренировок, украинка успевает реализовать себя и других сферах.

В частности, вместе с итальянским теннисистом Маттео Берреттини Цуренко приняла участие в фотосессии для компании Colavita и опубликовала некоторые снимки в своем твиттер.

Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбере на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.

Напомним, четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).