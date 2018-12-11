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Вторая ракетка Украины снялась в фотосессии с парнем на природе (Фото)

Вторая ракетка Украины снялась в фотосессии с парнем на природе (Фото)
17:53 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинка поделилась фотографиями со съемок для одной из компаний перед стартом сезона в Италии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает готовиться к старту нового сезона в Италии. Помимо тренировок, украинка успевает реализовать себя и других сферах.

В частности, вместе с итальянским теннисистом Маттео Берреттини Цуренко приняла участие в фотосессии для компании Colavita и опубликовала некоторые снимки в своем твиттер.

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Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбере на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.

Напомним, четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).

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Леся Цуренко, Теннис, Теннисистка, Вторая ракетка Украины.
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