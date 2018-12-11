Вторая ракетка Украины снялась в фотосессии с парнем на природе (Фото)

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает готовиться к старту нового сезона в Италии. Помимо тренировок, украинка успевает реализовать себя и других сферах.
В частности, вместе с итальянским теннисистом Маттео Берреттини Цуренко приняла участие в фотосессии для компании Colavita и опубликовала некоторые снимки в своем твиттер.
Shooting for @ColavitaOil #Colavita pic.twitter.com/ek5nvKk1Ty
— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 11 декабря 2018 г.
Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбере на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.
Напомним, четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).