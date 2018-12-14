Скачать
Пятница, 14.12.2018
Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Биатлон: состав сборной Украины на мужской спринт Хохфильцена
Биатлон: состав сборной Украины на мужской спринт Хохфильцена
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию

Чилич намерен выйти на уровень Джоковича, Федерера и Надаля

Чилич намерен выйти на уровень Джоковича, Федерера и Надаля
11:52 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Марин Чилич уверен, что в свои 30 лет показывает отличную игру, поэтому готов повторить свой недавний успех.

Хорватский теннисист Марин Чилич, который в составе своей сборной выиграл Кубок Дэвиса, рассказал чего хочет добиться в предстоящем сезоне. Хорват отметил, что хотел бы встать в один ряд с такими звездами как Надаль, Джокович и Федерер, но признал, что для этого ему придется упорно потрудиться. Чилича цитирует «Tennis World USA».

«Я мечтаю об этом и верю в это. Мне уже 30 лет, и я готов. Сейчас я показываю свой теннис в лучшем его проявлении, но всё ещё могу улучшать уровень. Да, Новак, Рафа и Роджер очень классные игроки, но разрыв между ними и мной невелик – мне по силам выйти на их уровень.

Надаль вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Победа на мэйджоре является ключом. Я уже выигрывал в США, потом доходил до двух финалов. Уверен, могу повторить это снова»

Ранее хорват заявил, что хотел бы защитить титул победителя Кубка Дэвиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Кубок Дэвиса, Марин Чилич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
02 Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
03 УЕФА открыл дело против Шахтера из-за ультрас Динамо
04 Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы
05 Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь