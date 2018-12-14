Чилич намерен выйти на уровень Джоковича, Федерера и Надаля

Новости спорта: Марин Чилич уверен, что в свои 30 лет показывает отличную игру, поэтому готов повторить свой недавний успех.

Хорватский теннисист Марин Чилич, который в составе своей сборной выиграл Кубок Дэвиса, рассказал чего хочет добиться в предстоящем сезоне. Хорват отметил, что хотел бы встать в один ряд с такими звездами как Надаль, Джокович и Федерер, но признал, что для этого ему придется упорно потрудиться. Чилича цитирует «Tennis World USA».

«Я мечтаю об этом и верю в это. Мне уже 30 лет, и я готов. Сейчас я показываю свой теннис в лучшем его проявлении, но всё ещё могу улучшать уровень. Да, Новак, Рафа и Роджер очень классные игроки, но разрыв между ними и мной невелик – мне по силам выйти на их уровень.

Победа на мэйджоре является ключом. Я уже выигрывал в США, потом доходил до двух финалов. Уверен, могу повторить это снова»

Ранее хорват заявил, что хотел бы защитить титул победителя Кубка Дэвиса.