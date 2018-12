Джокович и Халеп - чемпионы мира 2018 года

Международная федерация тенниса (ITF) выбрала чемпионов мира по итогам 2018 года.

Среди мужчин чемпионом мира стал победитель "Уимблдона" и US Open первая "ракетка" мира Новак Джокович, у женщин - победительница "Ролан Гаррос" и финалистка Australian Open первая "ракетка" мира Симона Халеп. Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на пресс-службу организации.

The 2018 ITF World Champions have been named!



Follow the link to see the full list of champions! https://t.co/2lykltTFNl pic.twitter.com/OexLLFI905

— ITF (@ITF_Tennis) 13 декабря 2018 г.