Уильямс жалуется на частые проверки на допинг

Новости спорта: Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на предвзятость контролирующих органов.

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью Tennis World USA пожаловалась на предвзятость анти-допинговой комиссии.

"Иногда офицеры приходят в мой дом в пять часов утра и пытаются взять у меня анализы. Никогда не знаешь, когда они могут прийти. Думаю, да – я слишком часто проверяюсь на предмет наличия допинга.

Не знаю, как часто проверяют других игроков, но мне такая интенсивная система приносит дискомфорт. Знаю, что другим это тоже не слишком по душе"

Ранее 37-летняя теннисистка заявила о том, что выступит на Australian Open-2019.