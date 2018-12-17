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Понедельник, 17.12.2018

Свитолина назвала свой самый cложный матч в 2018 году

Элина Свитолина в интервью WTA, в частности, отметила, что для нее самым сложным в нынешнем сезоне был поединок с Каролиной Плишковой в Брисбене. "Думаю, это был поединок против Каролины Плишковой в Брисбене. Это был полуфинал, была большая битва. Я очень гордилась, что смогла показать лучшую игру и выиграть матч", - цитирует Свитолину БТУ.
Телеграф Спорт
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