Свитолина назвала свой самый cложный матч в 2018 году

Элина Свитолина в интервью WTA, в частности, отметила, что для нее самым сложным в нынешнем сезоне был поединок с Каролиной Плишковой в Брисбене. "Думаю, это был поединок против Каролины Плишковой в Брисбене. Это был полуфинал, была большая битва. Я очень гордилась, что смогла показать лучшую игру и выиграть матч", - цитирует Свитолину БТУ.