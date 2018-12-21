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Стаховский снова войдет в Совет игроков ATP

Стаховский снова войдет в Совет игроков ATP
09:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский теннисист уже занимал эту должность на протяжении шести лет.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вновь станет членом Совета игроков ATP-тура (ATP Player Council), заменив в этой структуре теннисиста Стефано Травалью. Накануне итальянец решил покинуть организацию по собственному желанию. Об этом сообщает btu.org.ua.

Украинский теннисист вернется в совет по просьбе других членов этой структуры.

Собрание по поводу обновления состава Совета игроков ATP состоялось летом этого года.

Кроме Травальи тогда членами Совета стали Вашек Поспишил (Канада), Джейми Маррей (Великобритания), Робин Хаасе (Нидерланды), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Изнер (США), Сэм Куэрри (США), Йен-Сун Лю (Тайвань), Бруно Суарес (Бразилия) и Новак Джокович (Сербия).

Напомним, Стаховский уже занимал эту должность в течение 6 лет - с 2012 по июль 2018 года.

В данный момент 32-летний украинец занимает 135 строчку рейтинга ATP.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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